Ушаков заявил, что Россия не отказывается от контактов с Европой

Ушаков: Россия не отказывается от контактов с Европой Ушаков заявил, что Россия не отказывается от контактов с Европой

Москва29 окт Вести.Россия не отказывается от контактов с представителями Европы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Журналисты задали помощнику российского лидера вопрос о том, есть ли понимание о дальнейших контактах российской стороны с европейцами.

Пока нет​​​. Но от контактов мы не отказываемся сказал Ушаков телеканалу "Звезда"

Ранее Ушаков сообщил об имеющихся договоренностях о возобновлении консультаций по Украине в трехстороннем формате. Однако, по его словам, о переговорщиках со стороны Европы речи не идет.