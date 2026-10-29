Москва29 октВести.Россия не отказывается от контактов с представителями Европы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Журналисты задали помощнику российского лидера вопрос о том, есть ли понимание о дальнейших контактах российской стороны с европейцами.
Пока нет. Но от контактов мы не отказываемсясказал Ушаков телеканалу "Звезда"
Ранее Ушаков сообщил об имеющихся договоренностях о возобновлении консультаций по Украине в трехстороннем формате. Однако, по его словам, о переговорщиках со стороны Европы речи не идет.