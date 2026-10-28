Москва28 октВести.Компания "Транспорт будущего" начала поставки российским войскам 750 комплексов тяжелых беспилотников "Изделие 80". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что в состав комплексов входят 1500 дронов, 750 прицепов для их перевозки и комплекты запасных частей.
Обновленное "Изделие 80" прошло необходимые проверки и отправляется в войска. … Всего поставим 750 комплексовотмечается в Telegram-канале компании
Подчеркивается, что первые 190 комплексов уже отправлены на передовую, а остальные – ждут распределения по частям. Кроме того, ранее отправленные "Изделия 80" первого поколения также проходят модернизацию.
21 октября сообщалось, что Ростех занимается разработкой ряда проектов в области беспилотников, имеющих характеристики крылатых ракет. Презентация аппаратов может пройти в 2027 году.