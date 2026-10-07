Ростех и ГТЛК заключили контракт на поставку 72 вертолетов Ми-8 для регионов

Авиакомпаниям в регионах России передадут 72 новых Ми-8 Ростех и ГТЛК заключили контракт на поставку 72 вертолетов Ми-8 для регионов

Москва7 окт Вести.Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" подписали контракт на поставку 72 вертолетов Ми-8МТВ-1 для регионов РФ. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Там указали, что машины передадут перевозчикам на льготных условиях в рамках проекта обновления вертолетного парка при поддержке Минпромторга России и с использованием средств Фонда национального благосостояния. Первые вертолеты, произведенные на Казанском вертолетном заводе, в рамках нового контракта передадут эксплуатантам до конца 2026 года.

Поставляемые в рамках нового контракта Ми-8МТВ-1 помогут в перевозке людей и грузов, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, где альтернатив вертолету мало или совсем нет. В случае необходимости силами эксплуатантов машины могут быть оснащены специальными модулями для выполнения поисково-спасательных и медицинских задач отметил заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков

С 2023 по 2026 год российские регионы уже получили в рамках инвестпроекта 86 вертолетов. После новых поставок общий объем техники превысит 150 машин.

Вертолеты Ми-8МТВ-1 могут быть оснащены дополнительными топливными баками объемом 915 литров каждый. Это позволяет увеличить дальность полета, что особенно важно для эксплуатации в регионах с большой протяженностью территорий.