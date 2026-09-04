Москва4 сенВести.Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) продемонстрировал арктический вертолет Ми-38П на XVI международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани. Об этом сообщили в госкорпорации.
Уточняется, что машина предназначена для перевозки людей, грузов, выполнения санитарных, поисково-спасательных и других задач.
Воздушное судно создано для эксплуатации на Северном морском пути и обладает рекордной в своем классе дальностью полетаотмечается в Telegram-канале Ростеха
В госкорпорации подчеркнули, что появление вертолета позволило расширить зону оперативного реагирования МЧС на Крайнем Севере, в том числе при непростых метеоусловиях и ограниченной инфраструктуре.
19 февраля сообщалось, что Ростех передал МЧС России четыре вертолета Ми-38ПС для выполнения задач спасателей в арктических условиях.