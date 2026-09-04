Ростех показал арктический вертолет Ми-38ПС на выставке в Казани

Ростех продемонстрировал арктический вертолет Ми-38ПС на выставке в Казани Ростех показал арктический вертолет Ми-38ПС на выставке в Казани

Москва4 сен Вести.Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) продемонстрировал арктический вертолет Ми-38П на XVI международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани. Об этом сообщили в госкорпорации.

Уточняется, что машина предназначена для перевозки людей, грузов, выполнения санитарных, поисково-спасательных и других задач.

Воздушное судно создано для эксплуатации на Северном морском пути и обладает рекордной в своем классе дальностью полета отмечается в Telegram-канале Ростеха

В госкорпорации подчеркнули, что появление вертолета позволило расширить зону оперативного реагирования МЧС на Крайнем Севере, в том числе при непростых метеоусловиях и ограниченной инфраструктуре.

19 февраля сообщалось, что Ростех передал МЧС России четыре вертолета Ми-38ПС для выполнения задач спасателей в арктических условиях.