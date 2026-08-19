Москва19 авг Вести.Вертолеты Улан-Удэнского авиационного завода оснащены системами аварийного приводнения и пожаробезопасными топливными баками, которые обеспечивают плавучесть машины и безопасность экипажа при экстренных ситуациях. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель генерального директора по производству Улан-Удэнского авиационного завода Павел Никончук.

Новый российский вертолет Ми-171А3 — это специализированная машина для полетов над морскими акваториями, предназначенная для нужд нефтегазовой отрасли. Разработчики учли все мировые требования, благодаря чему вертолет по многим показателям обошел конкурентов, в частности, по дальности полета, достигающей 1000 км. Способность выдерживать 50-градусные морозы, подтвержденная в ходе испытаний в Якутии, делает эту модель идеальным инструментом для освоения шельфовых месторождений в самых суровых регионах страны.

При аварийной посадке вертолета Ми-171А3 на водную поверхность автоматически открывается система аварийного приводнения, выпускаются спасательные плоты, что позволяет людям эвакуироваться с вертолета безопасно. При этом вертолет сохраняет свою плавучесть на воде. Плюс у нас аварийностойкая топливная система, которая при возникновении нештатной ситуации не проливается, не воспламеняется, а остается в своих местах, то есть в баках рассказал Никончук

Ранее сообщалось, что холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") передал "Газпрому" первые серийные вертолеты Ми-171А3. Отмечается, что прямо с предприятия вертолеты совершили полет на остров Сахалин, где будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения.