Новый вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью представили на выставке в Казани

В Казани на выставке представили новый арктический вертолет Ми-38ПС Новый вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью представили на выставке в Казани

Москва4 сен Вести.Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) показал на международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани новый арктический вертолет Ми-38ПС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростех.

Отмечается, что эта модель отличается рекордной дальностью полета в своей категории.

Воздушное судно создано для эксплуатации на Северном морском пути и обладает рекордной в своем классе дальностью полета. Машина предназначена для перевозки людей, грузов, выполнения санитарных, поисково-спасательных и других задач цитирует собеседника агентство

Ми-38ПС сделали на Казанском вертолетном заводе с учетом требований МЧС. Уточняется, что его дальность полета превышает 1 500 км, что позволит проводить операции даже на очень большом расстоянии от места базирования техники.

Вертолет способен перевозить до 5 тонн груза или до 40 человек.