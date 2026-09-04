Москва4 сенВести.Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) показал на международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани новый арктический вертолет Ми-38ПС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростех.
Отмечается, что эта модель отличается рекордной дальностью полета в своей категории.
Воздушное судно создано для эксплуатации на Северном морском пути и обладает рекордной в своем классе дальностью полета. Машина предназначена для перевозки людей, грузов, выполнения санитарных, поисково-спасательных и других задачцитирует собеседника агентство
Ми-38ПС сделали на Казанском вертолетном заводе с учетом требований МЧС. Уточняется, что его дальность полета превышает 1 500 км, что позволит проводить операции даже на очень большом расстоянии от места базирования техники.
Вертолет способен перевозить до 5 тонн груза или до 40 человек.