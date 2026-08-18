Москва18 авг Вести.В Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) начали поступать модифицированные вертолеты Ми-38. Они, в частности, дают больше возможностей российским спасателям в арктической зоне. Об этом заявил ИС "Вести" глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, вопрос о модернизации вертолетов встал еще 2021 году при бывшем главе МЧС Евгение Зиничеве.

В прошлом году мы получили первые четыре вертолета, в этом году - еще пять вертолетов Ми-38. Новая модификация этого вертолета делает сейчас по протяженности вылет туда-обратно - 700 км. Условно прямой вылет получается 1,5 тыс. километров. Внешне вроде бы ничего особенного, но если взять циркуль и нарисовать круги, реальные радиусы по Российской Федерации, в частности, например, по арктической зоне, в прибрежной, то мы полностью в накладку перекрываем работу одних звеньев вертолетных и других звеньев. А это значит, что от берега можно будет лететь в сторону океана. Там будут возможности дозаправки - мы понимаем, как это будет сделано, то мы напрямую можем постараться долететь до Северного полюса. Это значит, что наши возможности будет расти сказал Куренков

Концепция "арктических авиационных звеньев" - это государственный проект, в рамках которого МЧС РФ создает сети специализированных авиационных и спасательных подразделений в ключевых точках Заполярья и Северного морского пути (СМП).