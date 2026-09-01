Трутнев: с 2028 года Минпромторг готов поставлять Ан-2 с новым двигателем Минпромторг с 2028 года готов поставлять полностью обновленные самолеты Ан-2

Москва1 сен Вести.Минпромторг России рассчитывает с 2028 года поставлять полностью модернизированные самолеты Ан-2, оснащенные новым отечественным двигателем ВК-800. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, поставки обновленных Ан-2 с двигателями прежнего типа могут начаться в 2027 году, передает ТАСС.

Вице-премьер отметил, что возвращение к эксплуатации модели самолета, используемой на протяжении десятилетий, сложно назвать оптимальным решением.

Он подчеркнул необходимость сосредоточить ресурсы на создании нового легкого самолета. При этом до появления современной альтернативы обновленный Ан-2 может использоваться для решения текущих задач малой авиации.

Нам надо решать эту проблему, поэтому, если сейчас пока наши замечательные авиаконструкторы не могут нам предложить ничего, кроме Ан-2, значит, давайте пока будем летать на Ан-2, но все-таки постараемся максимально сконцентрировать усилия для того, чтобы выпускать новый легкий борт заявил Трутнев

Ранее сообщалось, что Трутнев осмотрел во Владивостоке самолет для дальневосточной авиации.