Ростех сконструировал новый двигатель для малых пассажирских самолетов Ростех сконструировал новый двигатель ВК-1600С для малых пассажирских самолетов

Москва18 авг Вести.Ростех сконструировал новый двигатель ВК-1600С для малых пассажирских самолетов, в том числе для самолетов Ан-2 и Ан-3, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Наша ОДК завершила разработку конструкторской документации и утвердила макет турбовинтового двигателя ВК-1600С мощностью 1450 л.с. – первой силовой установки такого класса в России говорится в сообщении

Двигатель планируется применять для малоразмерных пассажирских самолетов ТВС-2ДТС, а также для самолетов Ан-2 и Ан-3, которых еще много в России.

Силовая установка создается на базе вертолетной модели ВК-1600В с унификацией на уровне 60-65%.

На данный момент определены программа сертификации, требования к испытательным стендам и базовые сертификационные документы. Следующим этапом станет изготовление двигателя-демонстратора и подготовка стенда, уточнили в госкорпорации.

Накануне в Ростехе сообщили, что запустили в серийное производство мобильные электроподстанции, которые способны работать в разных широтах – от юга до Крайнего Севера.