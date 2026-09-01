Летчик - о том, где и кому нужен самолет Ан-2 Летчик Попов: новый Ан-2 нужен для сельского хозяйства и перевозки граждан

Москва1 сен Вести.Усовершенствованный самолет Ан-2 с новым отечественным двигателем поможет дополнительно обеспечить страну малой авиацией, пока новые проекты находятся на стадии разработки. Об этом заявил генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

В интервью изданию "Абзац" он сообщил, что сейчас в России простаивает несколько сотен Ан-2, которые можно реанимировать. Широта применения Ан-2 безгранична. Они могут применяться в сельском хозяйстве, санитарной авиации, геологоразведке, а также для перевозки пассажиров и грузов в труднодоступные районы.

Секрет высокой востребованности самолета кроется в его уникальных конструктивных особенностях.

Главное преимущество этого самолета – минимальные требования к условиям взлета и посадки. Он может сесть на неподготовленную грунтовую поляну, на снежную целину с помощью лыж или на воду, используя поплавки заявил Владимир Попов

Кроме того, Ан-2 отличается дешевизной производства, простотой в ремонте и высочайшей эксплуатационной эффективностью.

С 2028 года Минпромторг начнет поставки полностью обновленных самолетов Ан-2. Как заявил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, техника будет оснащена новыми отечественными двигателями ВК-800.