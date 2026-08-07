Москва7 авг Вести.Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал ИС "Вести", какие функции первенец советского конструктора Олега Антонова биплан Ан-2 выполнял в Советском союзе и почему он до сих пор не потерял актуальность.

По его словам, конструктор, создав Ан-2, добился сразу двух целей: простоты и универсальности.

По конструкции [Ан-2] был революционным. Антонов настолько умница был: он изобрел новацию, которой аплодирует весь мир до сих пор. Он изобрел так называемые предкрылки. Они значительно уменьшают посадочную скорость, уменьшают количество метров пробега после посадки, как вертолет почти останавливается рассказал Смирнов



Ан-2 стал настоящим "мастером на все руки", освоив 18 различных специальностей — от доставки почты и тушения лесных пожаров до участия в спасательных операциях и аэрофотосъемки. Уникальная конструкция позволила этому самолету одинаково уверенно приземляться на различных поверхностях.

Каждая деревня имела регулярный по расписанию рейс, который выполнялся между этой деревней и районным или областным центром. Ан-2 выполнял массу работ в интересах экономики нашей страны.Первое — это авиахимработы. Мы обрабатывали 100 млн гектаров посевных площадей ежегодно. А это сотни летчиков, сотни инженеров, техников. Поэтому Ан-2 крайне важен и сегодня заявил Смирнов

Ранее сообщалось, что разработчик Ан-2 предложил восстановить 700 простаивающих самолетов этой модели.