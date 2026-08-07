В ДОСААФ рассказали, почему важно вернуть в строй надежные бипланы Ан-2

В ДОСААФ подчеркнули стратегическую значимость ремонта самолетов Ан-2 В ДОСААФ рассказали, почему важно вернуть в строй надежные бипланы Ан-2

Москва7 авг Вести.Биплан Ан-2 не имеет календарного срока службы, что позволяет проводить капитальный ремонт и продлевать ресурс воздушного судна на протяжении неограниченного количества времени, заявил ИС "Вести" заместитель генерального директора по качеству Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ Сергей Пашин.

Ан-2 — легендарный первенец конструктора Олега Антонова. "Кукурузник", "Аннушка", "везделет" — как только не называли этот самолет за его простоту и надежность. Но главное его достоинство — отсутствие календарного срока службы. Этот самолет практически вечен: его можно ремонтировать бесконечно, сохраняя способность летать десятилетиями.

Лакокрасочное покрытие, все абсолютно подлежит удалению. Несущие поверхности обдираются, старые покрытия удаляются рассказал Пашин о начале работы по ремонту Ан-2

Далее выявляют дефекты, затем проводят грунтовку, покраску, замену важных узлов. Примерно раз в семь лет нужно менять крылья, потому что у АН-2 они особенные.

Здесь применяется обтяжка тканью – возникает эффект барабана. Применение тканей позволяет сэкономить вес и массу конструкции рассказал он

Этот самолет — легенда, по словам Пашина, хоть и постаревший, уставший, но он до сих пор нужен людям, особенно там, где бездорожье.

На любой грядке самолет Ан-2 может совершить посадку ... первый полет Ан-2, который мы отремонтировали, состоялся где-то в 1947 году, до сих пор он в строю. Еще раз надо подчеркнуть, что использование АН-2 важно как в гражданской авиации, так и в обороне рассказал Пашин

Он напомнил, что в силу исторических обстоятельств права на интеллектуальную собственность и производственные мощности по выпуску самолетов Ан-2 были переданы Советским Союзом Польской Народной Республике.

Исторически так сложилось то, что Советский Союз в свое время передал производство и все авторские права на данный самолет в Польшу, к сожалению рассказал Пашин

В результате польская сторона осуществляла самостоятельное производство комплектующих и их последующие поставки в СССР. На сегодняшний день стало понятно, что России необходимо импортозамещать запчасти для Ан-2.

Минпромторг выяснил, что конструкторская документация и интеллектуальные права на легендарный самолет Ан-2 на сегодняшний день принадлежат даже не Польше, где самолет производился в советское время - правами на самолет владеет европейская корпорация Airbus Military.

Занимаемся возобновлением производства ряда комплектующих у нас, потихоньку осваиваем производство здесь, импортозамещаем рассказал генеральный директор Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ Павел Ненастьев

В июле 2026 года российский Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) официально получил статус разработчика самолёта Ан-2.

Ранее сообщалось, что на конец 2025 года, у 62 эксплуатантов Ан-2 осталось 249 самолетов. Еще 276 машин находится в парке ДОСААФ России.