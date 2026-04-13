Москва13 апр Вести.Разработчик Ан-2 ФАУ "СибНИА им. Чаплыгина" предложил восстановить летную годность около 700 простаивающих самолетов этой модели, которые хранятся в частных структурах. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Уточняется, что ресурс воздушных судов выработан всего на 25–30% и их можно использовать с учетом того, что Ан-2 не имеет календарного срока службы.

В СибНИА подчеркнули, что с 2024 восстановили летную годность 16 самолетов из находившихся на хранении и подлежащих утилизации 51 Ан-2. Всего из произведенных 17,5 тысяч Ан-2 более 14,7 списаны или уничтожены. По данным на конец 2025 года, у 62 эксплуатантов Ан-2 осталось 249 самолетов. Еще 276 машин находится в парке ДОСААФ России.

20 марта на территории Камышинского района Волгоградской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. В результате инцидента никто не пострадал. Воздушное судно получило повреждения.