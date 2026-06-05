В сегменте региональной авиации в России наблюдается жесткое выбытие флота Глава ОАК заявил о жестком выбытии флота в сегменте региональной авиации

Москва5 июн Вести.На сегодняшний день в сегменте региональной авиации в России наблюдается очень жесткое выбытие флота. В отличие от магистральных судов, чья потребность закрывается иномарками, в региональных перевозках иностранным самолетам не удалось компенсировать списание устаревающих моделей. Об этом генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

По его словам, основная часть региональных авиаперевозок продолжает выполняться на самолетах Ан-24, которые в ближайшее время должны выйти из эксплуатации.

Сегодня именно в сегменте региональной авиации наблюдается очень жесткое выбытие флота. В отличие от магистральных судов, в которых в принципе сегодня полностью потребность закрывается иномарками, закрыть потребность в региональных перевозках иномарками за эти годы не удалось, потому что иностранные самолеты не соответствуют нашим жестким требованиям, климатическим требованиям, связанными с посадкой и эксплуатацией с грунта объяснил Бадеха

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что пессимистичные прогнозы четырехлетней давности о массовом выбытии иностранного авиапарка из-за санкций не сбылись. Он отметил, что сегодня в России сформированы центры технического обслуживания и ремонта, а также центры по созданию аналогов импортных деталей.