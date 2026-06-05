Санкции не привели к коллапсу, РФ ремонтирует иностранные самолеты Росавиация: РФ ремонтирует иностранную авиатехнику, санкции не сработали

Москва5 июн Вести.Пессимистичные прогнозы четырехлетней давности о массовом выбытии иностранного авиапарка из-за санкций не сбылись. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Росавиации Дмитрий Ядров.

На полях ПМЭФ-2026 глава ведомства отметил, что отечественные авиапредприятия проделали огромную работу – сейчас в стране сформированы центры технического обслуживания и ремонта, а также центры по созданию аналогов импортных деталей.

Такие компетенции, которые мы наработали за четыре года… это фактически новая сформировавшаяся отрасль, она позволяет поддерживать этот парк. В прошлом году восстановили 14 машин, на этом не останавливаемся. Уверен, что в этом году тоже приятно удивим наших пассажиров с точки зрения восстановления иностранной техники сказал Ядров

Согласно данным, которые привел глава Росавиации, сейчас 270 организаций могут обслуживать иностранную авиатехнику, а 37 — сопровождать конструкторскую документацию, что позволяет проводить модификацию воздушных судов.

Особо важным событием, по словам Ядрова, стало открытие завода по ремонту самого популярного иностранного двигателя CFM-56 в 2025 году.

Ранее он сообщил, что в производстве деталей задействованы в том числе российские авиакомпании. Основными игроками Ядров назвал S7, "ИКАР" и "Аэрофлот".