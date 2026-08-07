В СибНИА им. Чаплыгина рассказали о модернизации бипланов Ан-2 Директор СибНИА Барсук: мы готовы ввести в строй любое количество самолетов Ан-2

Москва7 авг Вести.За последние годы 16 ранее неисправных бортов Ан-2 вернулись в эксплуатацию, и авиастроители полностью готовы к масштабированию работы любого парка этих машин. Об этом заявил ИС "Вести" директор Федерального автономного учреждения "Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина" (СибНИА им. С. А. Чаплыгина) Владимир Барсук.

Сибирский НИА уже 13 лет является ведущей научной организацией по разработке и модернизации техники малой авиации, местом, где продлевают жизнь бипланам Ан-2.

За последние три года нам удалось восстановить 16 воздушных судов, которые фактически не эксплуатировались. В случае необходимости, еще раз я подчеркиваю, в случае необходимости, мы готовы ввести в строй через капитальные ремонты и восстановить летную годность любого количества самолетов Ан-2 заявил Барсук

Когда самолеты долгое время находятся на хранении под открытым небом, необходим капитальный ремонт: менять двигатели, модернизировать системы управления, навигационное оборудование, топливную систему. В нижнее крыло самолета устанавливают дополнительные баки, которые изготавливаются вместе с системами в Новосибирске.

Проводились работы по модернизации топливной системы самолета, связанные с увеличением объемов топлива на 700 литров, что позволило увеличить фактически продолжительность полета на 3—4 часа и дальность полета на 500—700 км рассказал Барсук

Также проводится модернизация кабины Ан-2.

Самолет сегодня нам дает точное местоположение для того, чтобы безопасно пилотировать. Порядка 10—15% катастроф на Ан-2 были связаны с потерей либо навигационной ориентировки, либо пространственной ориентировки. Но это уже модернизированная версия рассказал Барсук

Ранее сообщалось, что разработчик Ан-2 предложил восстановить 700 простаивающих самолетов