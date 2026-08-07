Сердце малой авиации: чем "Байкал" принципиально отличается от Ан-2 В АО "УЗГА" объяснили принципиальную разницу между самолетами "Байкал" и Ан-2

Москва7 авг Вести.Официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (АО "УЗГА" Союза машиностроителей России) Екатерина Згировская объяснила в интервью ИС "Вести" принципиальную разницу между созданным в советское время самолетом Ан-2 и новой российской разработкой того же класса, "Байкалом".

На заводе не любят сравнение с Ан-2 и не считают "Байкал" его заменой.

Безусловно, есть некий предшественник самолета "Байкал" — это Ан-2, но это не значит, что "Байкал" — это замена Ан-2. Я очень люблю приводить такой пример с телефонами: был телефон кнопочный, он звонил, писал SMS и имел фонарик. Выполнял основную функцию – связь. Сейчас люди пользуются смартфонами. Это не значит, что какой-то смартфон создали на замену кнопочного телефона, они точно так же одновременно могут выполнять те или иные задачи. Просто идет технологическое развитие рассказала Згировская

По ее словам, двигатель "Байкала" уже называют новым сердцем российской малой авиации. Это полностью импортозамещенный российский продукт. "Байкал" - первый самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800. Второй самолет, в котором также российские двигатели – воздушное судно "Освей".

"Освей" - также региональный небольшой самолет, там будет два двигателя ВК-800 и он будет рассчитан на перевозку 19 пассажиров. Третий самолет — это тоже проект Уральского завода гражданской авиации, учебно-тренировочный самолет УТС-800. На нем будут обучать первоначальной летной подготовке пилотов военной авиации рассказала Згировская

Она отметила, что проект демонстрирует редкую для отрасли вертикальную интеграцию: АО "УЗГА" обеспечивает одновременную разработку и планера, и силовой установки на собственных производственных мощностях.

Ранее главный конструктор по программе "Байкал" АО "УЗГА" Союза машиностроителей России Александр Силин рассказал, что самолет ЛМС-901 "Байкал" по расходу топлива на одного пассажира на километр дистанции, по весу, скорости сборки и дешевизне фюзеляжа не уступает Ан-2.