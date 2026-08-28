Кузякин заявил, что для работы беспилотных кранов за полярным кругом все готово Кузякин: технически все готово для работы беспилотных кранов за полярным кругом

Москва28 авг Вести.В настоящее время технически все готово для работы беспилотных кранов за полярным кругом. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Все будет зависеть от операторов всех морпутей, то есть тех компаний и тех лиц, принимающих решения, которые этим вопросом сейчас занимаются, через... людей, которые там нам помогали, открывали двери на местный порт, позволяли автоматизировать местные краны. Ну вот, мы такой запрос уже сделали, вот ждем результат. То есть мы находимся на низком старте, у нас все готово. Дайте нам, значит, кран за полярным кругом, мы его автоматизируем, будем управлять им из любого другого места. Дадите нам серию кранов – мы сделаем это через месяц, у вас будет парк целых кранов работать в таком же режиме. То есть, с точки зрения технологий, у нас все готово. Дайте нам краны, мы это все начнем работать сказал он

Проект позволяет управлять тяжелой техникой в труднодоступных районах Заполярья при помощи FPV-технологий из любой точки России. Он направлен на создание удаленных рабочих мест и помощь в трудоустройстве операторов БПЛА, которые принимали участие в специальной военной операции (СВО).