Беспилотные краны на Севморпути позволят не разрывать работников с семьями Конструктор Кузякин рассказал о беспилотных решениях на Севморпути

Москва28 авг Вести.Для работы в районах, прилегающих к Северному морскому пути, были разработаны специальные беспилотные краны, которые по способу управления схожи с FPV-дронами, применяемыми в зоне спецоперации. О подробностях в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Такая технология позволит специалистам оставаться в местах своего проживания и не покидать свои семьи надолго из-за работы, отметил он.

Кран становится полноценным FPV-дроном. При этом пилот или оператор крана может находиться там, где ему удобно… При этом дистанционно управляемый кран может находиться в любой точке Северного морского пути. Это … делает менее востребованными места расположения портов к инфраструктуре, где должны жить люди объяснил Кузякин

Для управления таким беспилотным краном разработано два метода, добавил конструктор.

Первое, это к электронике напрямую [подключаться] без необходимости внедряться в систему механическую: ручки, переключатели, – что использует человек. И если такой возможности нет, то тогда, соответственно, уже механика, как наши бойцы на фронте делают с транспортом типа УАЗов… Они буквально тоже превращают их в FPV-дроны рассказал он

Ранее сообщалось, что Индия готова совместно с Россией развивать Северный морской путь, а также сотрудничать в области судостроения и судоремонта. Общие проекты могут включать строительство торговых и исследовательских судов для работы в полярных районах.