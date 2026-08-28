Москва28 авгВести.Для работы в районах, прилегающих к Северному морскому пути, были разработаны специальные беспилотные краны, которые по способу управления схожи с FPV-дронами, применяемыми в зоне спецоперации. О подробностях в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
Такая технология позволит специалистам оставаться в местах своего проживания и не покидать свои семьи надолго из-за работы, отметил он.
Кран становится полноценным FPV-дроном. При этом пилот или оператор крана может находиться там, где ему удобно… При этом дистанционно управляемый кран может находиться в любой точке Северного морского пути. Это … делает менее востребованными места расположения портов к инфраструктуре, где должны жить людиобъяснил Кузякин
Для управления таким беспилотным краном разработано два метода, добавил конструктор.
Первое, это к электронике напрямую [подключаться] без необходимости внедряться в систему механическую: ручки, переключатели, – что использует человек. И если такой возможности нет, то тогда, соответственно, уже механика, как наши бойцы на фронте делают с транспортом типа УАЗов… Они буквально тоже превращают их в FPV-дронырассказал он
Ранее сообщалось, что Индия готова совместно с Россией развивать Северный морской путь, а также сотрудничать в области судостроения и судоремонта. Общие проекты могут включать строительство торговых и исследовательских судов для работы в полярных районах.