Цифровой интеллект в небе: что изменил автопилот в вертолете Ми-171А3 Эксперт Конин: преимуществом вертолета Ми-171А3 стал цифровой автопилот

Москва19 авг Вести.Внедрение цифрового автопилота в вертолете Ми-171А3 позволило сократить состав экипажа, однако к уровню профессиональных знаний пилотов теперь предъявляются повышенные требования. Об этом рассказал ИС "Вести" командир эскадрильи авиационного комплекса "Ноглики" "Газпром авиа" Андрей Конин.

Вертолет Ми-171А3 представляет собой образец передовых инженерных решений. Кабина воздушного судна оснащена современным цифровым комплексом авионики, который служит основным инструментом визуализации полетных данных для экипажа. По словам пилотов, цифровой пульт управления - глаза экипажа.

Такой картой очень удобно пользоваться при полете в облаках или когда погода очень плохая. То есть когда у меня нет возможности определить, над каким населенным пунктом я пролетаю, я накладываю топографическую карту, и в этом случае я могу легко определить свое местоположение рассказал Конин

Российский вертолет Ми-171А3 может преодолеть до 1 000 км пути, однако многочасовые перелеты, особенно в условиях плохой видимости, — серьезное испытание для любого пилота. Чтобы облегчить задачу экипажу, конструкторы внедрили в новую модель интеллектуальный цифровой автопилот, который берет на себя часть сложной работы.

Раньше было три пилота, и обязанности по работе экипажа в кабине распределялись между тремя членами экипажа. Сейчас эти обязанности распределяются между двумя членами, но на помощь приходит автоматика. И автоматика автоматикой, но она требует от пилотов более углубленных знаний и навыков, чтобы понимать и управлять этой автоматикой отметил Конин

Ми-171А3 – это комфорт на высоте. В новой модели конструкторы уделили особое внимание удобству пассажиров и экипажа. Благодаря климат-контролю, эргономичным креслам и эффективной шумоизоляции путь на морскую платформу стал для вахтовиков быстрым, тихим и комфортным.

Ранее сообщалось, что холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") передал "Газпрому" первые серийные вертолеты Ми-171А3. Отмечается, что прямо с предприятия вертолеты совершили полет на остров Сахалин, где будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения.