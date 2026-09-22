В Ростехе отметили эффективность самолета Як-130М против ударных БПЛА Ростех: самолет Як-130М ведет эффективную охоту на ударные БПЛА противника

Москва22 сен Вести.Маневренность российского учебно-боевого самолета Як-130М на разных скоростях делает его эффективным в охоте на малоскоростные цели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ростех.

В госкорпорации отметили маневренность и послушность самолета на разных скоростях. В ходе модернизации самолет превратился из "летающей парты" в полноценного бойца: самолет видит и воздушные, и наземные цели, считывает рельеф и метеорологические условия, добавили там.

Благодаря тому, что сам самолет очень маневренный и послушный на самых разных скоростях, мы научили его эффективно охотиться на малоскоростные цели, например, ударные БПЛА противника говорится в сообщении

Ранее в интервью ИС "Вести" заместитель главного конструктора по программе Як-130 ПАО "Яковлев" Дмитрий Попов сообщил, что модернизированный Як-130М получил расширенную номенклатуру авиационных средств поражения, в том числе управляемые бомбы с лазерным и спутниковым наведением, ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности, неуправляемые бомбы ФАБ-120 и пушки ГШ-23Л.