"Рособоронэкспорт": первый контракт на поставку Як-130М уже подписан

В "Рособоронэкспорте" рассказали о первом контракте на поставку Як-130М "Рособоронэкспорт": первый контракт на поставку Як-130М уже подписан

Москва9 сен Вести.Первый экспортный контракт на поставку 10 учебно-боевых самолетов Як-130М уже подписан. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в разговоре с РИА Новости.

Зарубежная премьера учебно-боевого самолета Як-130М состоялась в конце 2025 года на авиасалоне в Дубае, а уже в 2026 году подписан и вступил в силу первый контракт на поставку более 10 машин рассказал он в рамках выставки El Alamein International Airshow 2026, проходящей в Египте

По словам Михеева, самолет оснащен новейшим комплексом бортовой обороны, радаром с АФАР и расширенным арсеналом вооружений классов "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Он полностью отвечает современным требованиям зарубежных заказчиков для выполнения как ударных, так и истребительных задач, фактически представляя собой легкий боевой самолет.

Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" заключил новые контракты на Су-57Э.