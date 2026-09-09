Москва9 сен Вести.Модернизированный самолет Як-130М получил расширенную номенклатуру авиационных средств поражения, включающую управляемые бомбы с лазерным и спутниковым наведением, ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности, неуправляемые бомбы ФАБ-120 и пушки ГШ-23Л. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель главного конструктора по программе Як-130 ПАО "Яковлев" Дмитрий Попов.

По его словам, самолет также получил новейшие прицельные системы, комплекс обороны и средства связи.

Мы расширяем номенклатуру авиационных средств поражения, как управляемых, так и неуправляемых. Из управляемого оружия мы добавляем управляемые бомбы со спутниковым и с лазерным наведением, ракеты "воздух-воздух" малой дальности… Из неуправляемого оружия – это многозамковые балочные держатели, на каждом по 4 авиационных бомбы ФАБ100-120, то есть 16 бомб на борт может поднимать… Также из стрелкового вооружения – это универсальные пушечные контейнеры, которые вешаются под крыло на четыре точки подвески, то есть четыре пушечных контейнера с пушкой ГШ-23Л, с боекомплектом 250 снарядов рассказал Попов

Ранее летчик-испытатель 1-го класса ПАО "Яковлев" (ОАК в составе Ростех) Александр Гуськов рассказал, что Як-130М получил оптико-лазерно-тепловизионную систему и бортовой комплекс обороны "Президент".