В ПАО "Яковлев" рассказали об изменениях в модернизированном Як-130М Пилот Гуськов: Як-130М получил прицельные системы и комплекс обороны "Президент"

Москва9 сен Вести.Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, представленный на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте, получил оптико-лазерно-тепловизионную систему и бортовой комплекс обороны "Президент". Об этом ИС "Вести" заявил летчик-испытатель 1-го класса ПАО "Яковлев" (ОАК в составе Ростех) Александр Гуськов.

Основное его отличие и преимущество модернизации, которое уже как бы давно напрашивалось по простому нашему 130-му, – это наличие прицельных систем. Установлена на носу бортовая радиолокационная станция… И оптико-лазерно-тепловизионная система, которая будет видеть цели в разных спектрах облучения. И также то, что здесь еще на самолете можно показать, – это бортовой комплекс обороны "Президент", который и радиолокационное обеспечение будет оказывать, и также защиту с помощью отстрела тепловых патронов сообщил Гуськов

Летчик-испытатель подчеркнул, что в ходе модернизации конструкторами был учтен весь накопленный за почти 15 лет опыт эксплуатации самолета.

Практически все системы самолета модернизированы, доработаны. Учтены все те моменты, которые в процессе эксплуатации самолета практически 15 лет накапливались. Внедрили также то, что сейчас диктует время, новые требования, – все это было учтено рассказал Гуськов

Ранее Гуськов рассказал, что Як-130М может базироваться даже на грунтовых аэродромах без специальной инфраструктуры благодаря собственному кислородному оборудованию и вспомогательной силовой установке.