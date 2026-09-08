Москва8 сен Вести.Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, представленный на оборонной выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте, может базироваться даже на грунтовых аэродромах без специальной инфраструктуры. Это стало возможно благодаря собственному кислородному оборудованию и вспомогательной силовой установке. Об этом ИС "Вести" заявил летчик-испытатель 1-го класса ПАО "Яковлев" (ОАК в составе Ростех) Александр Гуськов.

Кислородобывающая установка у нас своя установлена и вспомогательная силовая установка, которая обеспечивает охлаждение и энергетику. То есть самолет может оперативно сесть на какой-нибудь аэродром, причем это может быть также и грунтовый аэродром. Самолет предназначен для посадки на грунт сказал он

Ранее сообщалось, что Як-130М и многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 прибыли в Египет для участия в выставке.