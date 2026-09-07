ОАК представит Су-57 и Як-130М на выставке в египетском Эль-Аламейне

Российские Як-130М и Су-57 прибыли в Египет для участия в авиавыставке ОАК представит Су-57 и Як-130М на выставке в египетском Эль-Аламейне

Москва7 сен Вести.Модернизированный самолет Як-130М и многофункциональный истребитель Су-57 прибыли в Египет для участия в международном авиакосмическом салоне El Alamein International Airshow 2026. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В корпорации отметили, что Северная Африка является одним из важнейших регионов для реализации производимой продукции.

ОАК - одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения, что мы и демонстрируем на выставке заявил генеральный директор компании Вадим Бадеха

Отмечается, что в учебно-боевом самолете Як-130М, прибывшем на выставку, установлены новейшие бортовые системы. Благодаря этому судно становится эффективным легким боевым самолетом, пригодным для работы в различных погодных условиях.

В корпорации также отметили, что Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей и может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах.

El Alamein International Airshow 2026 пройдет с 8 по 10 сентября на территории международного аэропорта Эль-Аламейна.

Ранее стало известно об особенностях новой модификации российского истребителя Су-57. В частности, новая версия предусматривает возможность управлять беспилотниками.