Москва7 сенВести.Модернизированный самолет Як-130М и многофункциональный истребитель Су-57 прибыли в Египет для участия в международном авиакосмическом салоне El Alamein International Airshow 2026. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
В корпорации отметили, что Северная Африка является одним из важнейших регионов для реализации производимой продукции.
ОАК - одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения, что мы и демонстрируем на выставкезаявил генеральный директор компании Вадим Бадеха
Отмечается, что в учебно-боевом самолете Як-130М, прибывшем на выставку, установлены новейшие бортовые системы. Благодаря этому судно становится эффективным легким боевым самолетом, пригодным для работы в различных погодных условиях.
В корпорации также отметили, что Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей и может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах.
El Alamein International Airshow 2026 пройдет с 8 по 10 сентября на территории международного аэропорта Эль-Аламейна.
Ранее стало известно об особенностях новой модификации российского истребителя Су-57. В частности, новая версия предусматривает возможность управлять беспилотниками.