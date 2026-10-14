Мантуров ознакомился с ходом производства МС-21 на Иркутском авиазаводе Мантуров проверил производство самолетов МС-21 на Иркутском авиазаводе

Москва14 окт Вести.Первые 18 серийных самолетов МС-21 планируется передать авиакомпании "Аэрофлот" в 2027-2028 годах. С ходом их производства ознакомился первый вице-премьер России Денис Мантуров во время посещения Иркутского авиационного завода, сообщили в аппарате вице-премьера.

Предприятие, входящее в состав ПАО "Яковлев" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Ростеха, в ближайшее время намерено приступить к изготовлению комплектующих еще для 90 самолетов МС-21. Соответствующий контракт с "Аэрофлотом" был подписан 18 сентября в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Во время визита Мантурову также представили модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и рассказали о ходе испытаний опытных машин.

Третий опытный Як-130М приступил к полетам 9 октября. Это должно позволить завершить испытания в установленные сроки и начать поставки самолетов в 2028 году.

Ранее главный конструктор МС-21 рассказал, чем уникален самолет.