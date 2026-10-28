МС-21 для "Аэрофлота": названы сроки первых поставок "Аэрофлот" рассчитывает получить первые МС-21 в сентябре - декабре 2027 года

Москва28 окт Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает получить первые самолеты МС-21 в период с сентября по декабрь 2027 года, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Со своей стороны "Аэрофлот" полностью подготовил программу по вводу в строй данного типа [МС-21]. Весной 2027 года наш персонал уже непосредственно начнет проходить всю необходимую подготовку для ввода в эксплуатацию новых воздушных судов, потому что первые поставки ожидаются в период сентябрь - декабрь 2027 года отметил он

Ранее авиакомпания подписала контракт на первую партию из 18 самолетов МС-21, а в сентябре 2026 года заключила второй договор, предусматривающий поставку 90 бортов.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 211 человек, который заменит на внутреннем рынке Ту-154 и семейство Ту-204. Кроме того, он может стать альтернативой воздушным судам иностранного производства.

Первые самолеты МС-21 "Аэрофлот" планирует использовать на маршруте Москва - Санкт-Петербург, сообщалось в сентябре. По данным справки к подписанию второго контракта, лайнеры направят на высокочастотные линии с возможностью эффективной технической поддержки. Кроме того, рассматриваются рейсы в Казань, Нижний Новгород и другие крупные города европейской части РФ.