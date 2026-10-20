Глава Росавиации Ядров рассказал о работе над самолетами Ту-214 и МС-21

Глава Росавиации рассказал, как идет работа над отечественными самолетами Глава Росавиации Ядров рассказал о работе над самолетами Ту-214 и МС-21

Москва20 окт Вести.Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал информационной службе "Вести" подробности о том, как проходит работа над российскими самолетами Ту-214 и МС-21.

Ту-214, машина уже получила сертификат типа с отечественной силовой установкой, в полностью импортозамещенном облике. По МС-21 уже сроки не раз оглашали, планируем с авиапромышленностью завершить его работу в середине следующего года. Двигатель там сертифицирован, идут завершающие этапы сертификации, принимается доказательная документация, идут дополнительные испытания сказал Ядров

Первые 18 серийных самолетов МС-21 планируется передать авиакомпании "Аэрофлот" в 2027–2028 годах. С ходом их производства ознакомился первый вице-премьер России Денис Мантуров во время посещения Иркутского авиационного завода.