Чемезов сообщил о завершении создания российских лайнеров МС-21, Ил-114 и SJ-100 Чемезов: процесс создания SJ-100, МС-21 и Ил-114 подходит к концу

Москва15 сен Вести.Процесс создания отечественных самолетов МС-21, Ил-114 и SJ-100 подходит к концу, во второй половине 2027 года лайнеры начнут передавать авиакомпаниям. Об этом в ответ на вопрос ИС "Вести" рассказал генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что в 2026 году в России планируют сертифицировать три импортозамещенных пассажирских самолета: Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. По его словам, из‑за объема работ возник аврал, но его удается преодолеть.

Как заявил Чемезов, на создание современных российских авиационных изделий потрачено много сил и средств, сам процесс стал знаковым для всей самолетостроительной отрасли России.

И, конечно же, все люди с нетерпением ожидают, когда же эти самолеты появятся на авиалиниях наших авиакомпаний. Я могу сказать, что процесс создания этих самолетов идет к концу, завершается, и на следующий год мы начнем уже передавать – во второй половине следующего года – начнем передавать наши самолеты уже авиакомпаниям. И вы все можете попробовать, пролететь на этих самолетах, почувствовать, насколько они комфортные, насколько они удобные сказал Чемезов

Он выразил надежду, что отечественные самолеты будут лучше, чем иностранные.

И наша задача как раз заключается в том, чтобы создавать такую технику, которая была бы современной и удобной для всех пассажиров добавил глава "Ростеха"

Ранее Чемезов сообщил, что первые самолеты МС-21 будут поставлены "Аэрофлоту" в 2027-2028 годах, контракты с компанией уже подписаны.