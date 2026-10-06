МО РФ: в ВС РФ поставлены комплексы "Цитадель" и "Зубр"

В армию России поставили комплексы "Цитадель" и "Зубр" МО РФ: в ВС РФ поставлены комплексы "Цитадель" и "Зубр"

Москва6 окт Вести.В вооруженные силы России для защиты от дронов поставлены комплексы "Цитадель" и "Зубр", сообщило Минобороны России в мессенджере MAX.

В ведомстве отметили, что эти системы показали свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и приграничных регионах.

Показываем, чем усилилась наша армия… Радиолокационные станции, комплексы "Зубр", "Цитадель" и другие системы, способные обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели говорится в сообщении

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