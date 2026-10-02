На учениях "Центр-2026" применили новейшие зенитные комплексы против дронов

МО РФ сообщило о первом применении лазерного комплекса "Заря" на учениях На учениях "Центр-2026" применили новейшие зенитные комплексы против дронов

Москва2 окт Вести.Российские военнослужащие совместно с контингентами КСОР ОДКБ впервые массово применили новейшие средства противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками на учениях "Центр-2026" в Челябинской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе маневров на полигоне Чебаркульский были задействованы зенитно-артиллерийские системы "Цитадель", ЗАК-57-МСК, модернизированные установки С-60М, зенитно-пулеметные комплексы "Анклав" и робототехнические установки "Калитка-КА" с программным управлением.

Для уничтожения средних и тяжелых дронов на дальности до шести километров впервые успешно испытали боевой лазерный комплекс "Заря".