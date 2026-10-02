Лазер "Заря" сбил дроны на расстоянии 6 км на учениях "Центр-2026"

Минобороны РФ: комплекс "Заря" применили на учениях "Центр-2026" Лазер "Заря" сбил дроны на расстоянии 6 км на учениях "Центр-2026"

Москва2 окт Вести.В ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2026" российский новейший лазерный комплекс "Заря" успешно уничтожил воздушные цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Под удар лазерной установки попали средние и тяжелые беспилотные летательные аппараты условного противника. Цели были поражены на дистанции до шести километров говорится в сообщении

Практические действия развернулись на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. За маневрами в этот день лично наблюдал президент России Владимир Путин.

Данные маневры являются завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных сил РФ в текущем году. Помимо комплекса "Заря", для борьбы с дронами на более близких дистанциях военные задействовали зенитно-пулеметные и роботизированные комплексы.