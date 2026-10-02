Ту-22М3 нанесли удар по кораблям противника на учениях "Центр-2026"

На учениях "Центр-2026" самолеты Ту-22М3 уничтожили корабли противника Ту-22М3 нанесли удар по кораблям противника на учениях "Центр-2026"

Москва2 окт Вести.В ходе стратегических учений "Центр-2026" дальние бомбардировщики Ту-22М3 поразили отряд кораблей условного противника в Каспийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2 октября на полигоне Чебаркульский в Челябинской области проходит основной этап стратегических командно-штабных учений "Центр-2026". Они завершают подготовку Вооруженных сил РФ в текущем году.

Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России отработали учебно-боевые задачи по поиску и нанесению поражения отряду боевых кораблей условного противника над нейтральными водами Каспийского моря в рамках СКШУ "Центр-2026" говорится в сообщении оборонного ведомства

Истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи Су-35С. Полет длился около четырех часов.

На полигоне Чебаркульский задействованы более 6 тыс. военнослужащих, в том числе 4,6 тыс. от России. Также привлечены свыше 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов, более 500 беспилотников различных модификаций и свыше 50 роботизированных систем. За учением наблюдал президент России Владимир Путин.