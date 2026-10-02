Москва2 окт Вести.Президент России Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где проинспектировал ход активной фазы масштабных стратегических учений "Центр-2026".

Глава государства заслушал доклады командования, наблюдал за практической отработкой задач маневров, ознакомился с передовыми образцами вооружений, военной техники и робототехники, а также пообщался с зарубежными военными атташе.

В двухэтапных учениях "Центр-2026", проходящих сопряженно с маневрами ОДКБ "Взаимодействие-2026", задействованы более 47 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц боевой техники, а также авиация и корабли.