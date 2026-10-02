Москва2 окт Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита российского лидера в регион, где он на полигоне Чебаркульский наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2026".

Завершающий этап стратегических командно-штабных учений "Центр-2026" проходит 2 октября в Челябинской области. Учения проходят совместно с маневрами ОДКБ "Взаимодействие-2026", в которых задействованы более 47 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц боевой техники, а также авиация и корабли.