Путин работает в Челябинской области и наблюдает за ходом учений "Центр-2026"

Путин проинспектировал полигон Чебаркульский в Челябинской области Путин работает в Челябинской области и наблюдает за ходом учений "Центр-2026"

Москва2 окт Вести.Президент России Владимир Путин провел рабочий день в Челябинской области, где посетил полигон Чебаркульский и пронаблюдал за ходом военных учений. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на полигоне в эти дни проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2026", которые сопряжены с командно-штабными учениями "Взаимодействие-2026", проводимыми в рамках ОДКБ. Отмечается, что Путин увидит один из этапов учения.

Ранее сообщалось, что коллективные силы ОДКБ в рамках учения "Взаимодействие-2026" отработают операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.