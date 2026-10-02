Москва2 октВести.Экипажи российских танков Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", оснащенных системами активной защиты "Арена", применили тактику "танковой карусели" для поражения условного противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в ходе стратегических командно-штабных учений "Центр-2026".
По данным ведомства, боевые машины вышли на указанный рубеж на Чебаркульском полигоне в Челябинской области в рамках основного этапа маневров и успешно выполнили огневые задачи.
С назначенного рубежа нанесли огневое поражение по позициям противникаговорится в публикации
Применение тактики непрерывной смены позиций позволило бронегруппам вести интенсивный огонь и минимизировать риски ответного поражения.
В двухэтапных учениях "Центр-2026", проходящих вместе с маневрами Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2026", задействованы более 47 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц боевой техники, а также авиация и корабли.
Сегодня президент России Владимир Путин проинспектировал ход активной фазы стратегических учений.