На учениях "Центр-2026" задействовали новейший наземный комплекс с ракетами ЛМУР

Наземный ракетный комплекс с ЛМУР впервые применили на учениях "Центр-2026" На учениях "Центр-2026" задействовали новейший наземный комплекс с ракетами ЛМУР

Москва2 окт Вести.В ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2026" на полигоне Чебаркульский был впервые применен новейший наземный ракетный комплекс "Изделие 347" с доработанной лёгкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ходе основного этапа СКШУ "Центр-2026" на полигоне Чебаркульский для уничтожения выявленных средствами воздушной разведки позиций артиллерии противника был применен новейший наземный ракетный комплекс "Изделие 347" с доработанной легкой многоцелевой управляемой ракетой следует из сообщения военного ведомства

Как уточнили в Минобороны, комплекс размещен на базе грузового автомобиля и предназначен для высокоточного поражения важных неподвижных и движущихся объектов на дальности до 20 километров.

Ранее президент России Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где проинспектировал ход активной фазы масштабных стратегических учений "Центр-2026".