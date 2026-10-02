Белоусов: в учениях "Центр-2026" приняли участие около 6 тыс. солдат

Белоусов заявил, около 6 тыс. солдат приняли участие в учениях "Центр-2026" Белоусов: в учениях "Центр-2026" приняли участие около 6 тыс. солдат

Москва2 окт Вести.Общая численность войск на стратегическом командно-штабном учении "Центр-2026" составила около 6 тысяч военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

По его словам, к мероприятию были привлечены войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.

Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих сказал Белоусов

Министр уточнил, что в учениях задействуются порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотников и свыше 60 роботизированных систем.

Ранее сообщалось, что в ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений "Центр-2026" на полигоне Чебаркульский был впервые применен новейший наземный ракетный комплекс "Изделие 347" с доработанной лёгкой многоцелевой управляемой ракетой.