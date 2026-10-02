Су-57 отработали истребительно-авиационное прикрытие на учениях "Центр-2026" На учениях "Центр-2026" Су-57 отработали задачу по авиационному прикрытию

Москва2 окт Вести.В ходе стратегического командно-штабного учения "Центр-2026" истребители Су-57 обеспечили прикрытие экипажей бомбардировщиков Су-34 в районе действий. Их задачей была защита от авиаударов условного противника, сообщили в Минобороны России.

По команде дежурных сил пара истребителей была поднята в воздух с оперативного аэродрома. Во время отработки эпизода летчики, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, вышли в заданный район и самостоятельно определили классификацию целей, после чего произвели по ним электронные пуски ракет говорится в сообщении МО РФ

Летчик Су-57 отметил, что эти самолеты отличаются высокой маневренностью, малой заметностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. По его словам, такое оборудование позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией с сопровождаемыми экипажами и пунктами наземного управления.

2 октября на полигоне Чебаркульский в Челябинской области проходит основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2026". Это учение завершает подготовку Вооруженных сил РФ в текущем году.