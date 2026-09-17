Москва17 сен Вести.Российский истребитель пятого поколения Су-57Э продемонстрировал исключительную дальность полета, совершив перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египте. Для сохранения малозаметности и аэродинамических качеств вместо внешних подвесных баков использовались вкладные топливные емкости внутри грузовых отсеков.

По данным госкорпорации "Ростех", самолет совершил перелет с одной промежуточной посадкой, при этом имевшегося запаса топлива хватило для проведения демонстрационного полета на следующий день.

В "Ростехе" подчеркнули, что Су-57Э не имеет аналогов по боевому радиусу и времени нахождения в воздухе среди самолетов оперативно-тактической авиации, добавив, что истребитель регулярно поставляется в ВС РФ и за рубеж.