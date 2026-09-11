Москва11 сен Вести.Российский истребитель пятого поколения Су-57 в перспективе сможет выступать как воздушно-командный пункт для сетеориентированных действий, в том числе для управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

По его словам, Су-57 сегодня является единственным самолетом пятого поколения, который принимает участие в реальных боевых действиях и ежедневно доказывает свое превосходство над лучшими зарубежными системами вооружения.

Возник вопрос о необходимости создания двухчленной (двухместной – прим. ред.) версии самолета Су-57… Самолет такой мы подняли в этом году, он сегодня проходит испытания, и этот самолет является не просто машиной для обучения, но это будущий воздушно-командный пункт для сетеориентированных действий, в том числе управления беспилотными летательными аппаратами. Это создает, конечно, совершенно новое качество для самолета пятого поколения Су-57 объяснил Бадеха

Ранее сообщалось, что на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте было представлено новое вооружение для экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57Э. Представленные разработки напоминают беспилотники-ракеты, объединяющие возможности крылатых боеприпасов и относительно недорогих ударных дронов.