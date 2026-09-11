В ОАК рассказали, что привлекает Индию в российских самолетах Глава ОАК Бадеха рассказал о причинах интереса Индии к гражданской авиации РФ

Москва11 сен Вести.Индия проявляет интерес к российским гражданским самолетам благодаря многолетнему успешному опыту эксплуатации боевой авиации, возможности локализации производства и полной независимости российской авиапромышленности от третьих сторон. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

По его словам, совокупность нескольких факторов создает условия для успеха российских гражданских самолетов на индийском рынке, первый из них – надежность. Российская боевая авиация зарекомендовала себя с лучшей стороны за годы ее использования в Индии.

Это многолетний опыт эксплуатации боевых самолетов здесь, в Индии. Я могу сказать, что здесь они пользуются очень серьезным успехом, зарекомендовали себя с лучшей стороны, в том числе в части их надежности, неприхотливости в обслуживании. Такого же наши индийские друзья ждут и от гражданских самолетов и сегодня видят это. Мы это демонстрируем сказал он

Глава ОАК отметил, что вторым ключевым фактором для Индии является возможность локализации производства.

Вторым фактором является то обстоятельство, что, конечно, для Индии очень важно понимать возможность локализации производства этих самолетов здесь. И огромным преимуществом российской авиационной промышленности является то, что мы производим все наши воздушные суда, полностью опираясь только на свои силы. И в этом отношении мы при обсуждении детализации вопросов локализации производства опираемся только на договоренности между нами, и никакая третья сторона между нами не стоит подчеркнул Бадеха

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия и Индия обсудят сотрудничество в сферах авиации и систем противовоздушной обороны (ПВО) на полях саммита БРИКС.