В ОАК назвали Ил-114 одним из самых востребованных самолетов для рынка Индии ОАК: самолет Ил-114 - одна из самых востребованных машин для индийского рынка

Москва11 сен Вести.Российские гражданские самолеты Ил-114-300 являются одной из самых востребованных машин для индийского рынка, так как в стране реализуется программа по развитию региональных авиаперевозок. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

Он напомнил, что в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Нью-Дели было подписано соглашение о поставке более чем ста самолетов Ил-114 для рынка Индии.

Продемонстрировали индийским авиакомпаниям все лучшие характеристики этих машин вживую, в реальных условиях, выполняли демонстрационные полеты, выполняли полеты с представителями авиакомпаний на борту… Для индийского рынка, наверное, это одна из самых востребованных машин, поскольку в Индии реализуется масштабная программа по развитию региональных авиаперевозок, а самолет Ил-114 как раз создан для того, чтобы перевозить пассажиров именно на региональных рейсах рассказал Бадеха

Ранее сообщалось, что Россия и Индия завершают большой цикл работы по организации поставок и производства самолетов Ил-114 и Superjet 100 на индийской территории, что позволит создать в стране отрасль гражданского самолетостроения.