В ОКБ Сухого заявили, что Су-57 будет востребован десятилетия Шеф-пилот ОКБ Сухого Богдан: Су-57 будет востребован еще десятилетия

Москва9 сен Вести.В Египте проходит авиационно-космический салон, где участвуют российские авиакомпании. Герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого ПАО "ОАК" (в составе Ростех) Сергей Богдан заявил в интервью ИС "Вести", что самолет Су-57, представленный на экспозиции, останется востребованным еще десятки лет.

По его словам, платформа, созданная на базе Су-57, имеет большое будущее.

Все необходимое создано, что соответствует самолету пятого поколения. Это компоновка, обеспечивающая низкую радиолокационную заметность и низкую заметность, в том числе в инфракрасном диапазоне. И здесь дальше, я думаю, десятилетия этот самолет будет очень востребован, потому что там дальше будет идти усовершенствование средств поражения и комплекса бортового вооружения. А так все необходимое с точки зрения аэродинамики, как летающая платформа, этот самолет можно достаточно ярко демонстрировать на всех выставках заявил Богдан

Ранее он рассказал, что стелс-беспилотники, предназначенные для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57, могут незаметно доставлять боеприпасы к цели.