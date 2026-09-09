В ОКБ Сухого рассказали об отличиях экспортной модификации Су-57 Шеф-пилот ОКБ Сухого рассказал, чем экспортные Су-57 отличаются от российских

Москва9 сен Вести.В Египте проходит авиационно-космический салон, на котором представлена экспортная модификация российского самолета Су-57. Подробности об ее отличиях от серийных Су-57, которые используются российскими военными, информационной службе "Вести" рассказал Герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого ПАО "ОАК" (в составе Ростех) Сергей Богдан.

Отвечая на вопрос о различиях экспортной модификации, пилот отметил, что самолеты, которые российские компании продают другим странам, всегда несколько отличаются от серийных машин, стоящих на вооружении ВС РФ.

Традиционно любой тип самолета всегда имеет модификацию, которая идет на экспорт с несколько измененным составом радиоэлектронного оборудования и прочих составных частей. В зависимости от заказчика предлагается что-то поменять, что-то, может быть, уменьшить, что-то заменить на другое оборудование иногда. Но у нас, исходя из общих традиционных требований заказчика, скомпонован комплекс бортового комплекса вооружений радиоэлектроники, который предъявляется и предлагается заказчику. Поэтому экспортная модель несколько отличается от штатной серийной машины, которая стоит на вооружении российской авиации рассказал Богдан

Ранее Богдан заявил, что Су-57 будет оставаться востребованным еще десятилетия.