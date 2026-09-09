Москва9 сен Вести.Российские самолеты вызывают неизменный интерес на международных авиавыставках благодаря своим характеристикам, демонстрируемым в авиашоу. Об этом информационной службе "Вести" заявил Герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого ПАО "ОАК" (в составе Ростех) Сергей Богдан на полях проходящего в Египте авиационно-космического салона.

По словам пилота, во время демонстрационных полетов на авиасалонах зрители могут увидеть в основном маневренные характеристики и устойчивость управляемости, поскольку боевые возможности в рамках авиашоу не покажешь.

Это должна быть [специальная] локация, какой-то полигон, специфические условия. А здесь можно предложить пилотирование самолета. И российские конструктора уже давно создали и совершенствуют системы управления с великолепнейшими двигателями, которые обеспечивают управление вектором тяги и именно вот эти нестандартные перемещения самолета, выходы на закритические углы атаки, какие-то штопорные движения, быстрый сход с этих углов атаки и так далее. Конечно, это для зрителей всегда очень интересно, потому что иностранные поставщики, разработчики, как правило, не предъявляют на авиашоу такие высокоманевренные параметры движения самолетов. И поэтому, конечно, это всегда вызывает некий интерес отметил Богдан

Ранее он рассказал, чем экспортная модификация Су-57 отличается от самолетов, которые используются российскими военными.