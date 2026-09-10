Reuters: Россия представила новое вооружение для Су-57Э в Египте

Россия представила полуракету-полудрон для Су-57 в Египте Reuters: Россия представила новое вооружение для Су-57Э в Египте

Москва10 сен Вести.Россия представила новое вооружение для экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57Э на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте. Об этом сообщает Reuters.

В российскую экспозицию вошли платформа для доставки боевой части С-71М и авиационная бомба С-71К. По оценке агентства, представленные разработки напоминают беспилотники-ракеты, объединяющие возможности крылатых боеприпасов и относительно недорогих ударных дронов. Новинки впервые продемонстрировали публично.

Это не дрон, это не ракета - это что-то вроде их сочетания пояснил собеседник Reuters

В начале сентября Ростех анонсировал мировую премьеру стелс-беспилотников, предназначенных для запуска с борта истребителя Су-57Э. Речь идет о многофункциональных аппаратах, которые совместимы с российским самолетом пятого поколения.