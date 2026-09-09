Российские системы борьбы с дронами вызывают высокий интерес в Египте "Рособоронэкспорт": системы борьбы с дронами из РФ вызывают интерес в Египте

Москва9 сен Вести.Новые российские системы борьбы с беспилотниками, представленные на оборонной выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте, вызывают высокий интерес партнеров из Африки. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Алексей Бескибалов.

Африканский регион, в первую очередь, [проявляет] большой интерес... У нас больше 30% всего экспортного профиля приходится на африканский регион. И в рамках выставки у нас уже проведено и проводится большое количество встреч с нашими зарубежными друзьями. Все видят, что происходит в мире, поэтому те решения, которые мы предлагаем в части ПВО, в части борьбы с дронами, естественно, вызывают большой, высокий интерес сказал он

"Рособоронэкспорт" за первое полугодие 2026 года заключил экспортных контрактов более чем на 13 миллиардов долларов. Об этом заявил зампред "Союза машиностроителей России", гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Ранее летчик-испытатель 1-го класса ПАО "Яковлев" (ОАК в составе Ростех) Александр Гуськов рассказал, что модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, представленный в Египте, может базироваться даже на грунтовых аэродромах без специальной инфраструктуры.